Já estão abertas as inscrições para a Corrida Allianz com os Campeões

Depois de doze meses intensos, com provas em todos os distritos de Portugal Continental, a segunda temporada da Liga Allianz Running by Record vai chegar ao final com a disputa da já tradicional Corrida Allianz com os Campeões. Marcada para 12 de janeiro, pelas 14h30, a prova final do circuito corre-se no Jamor, em Lisboa, e reunirá, conforme o nome indica, vários campeões, prevendo-se por isso muita emoção e lutas animadas pelo triunfo e por bons resultados.

As inscrições estão já abertas (podem ser feitas no site criado para o efeito) e até final do mês podem ser feitas pelo preço promocional de 10 euros. Depois dessa data aumentam para 12 euros, pelo que esta é a altura certa para avançar com a sua inscrição, para não perder a oportunidade de correr ao lado dos melhores dos melhores.

Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record