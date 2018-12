Já abriram as inscrições para a Maratona do Porto de 2019

Abriram esta terça-feira as inscrições para a edição de 2019 da Maratona do Porto, prova que no próximo ano irá realizar-se a 3 de novembro. Para premiar os mais rápidos a avançar com a inscrição, a organização criou uma promoção especial de natal, válida até 31 de dezembro, que permite efetuar o registo por 30 euros.

Todas as inscrições podem ser feitas na plataforma da organização, em https://www.maratonadoporto.com.

