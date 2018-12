Já abriram as inscrições para a Maratona da Europa

Abriram esta quinta-feira, à meia noite, as inscrições para a Maratona da Europa, prova que decorrerá a 28 de abril do próximo ano em Aveiro. De acordo com os dados da organização, nas primeiras doze horas já tinham sido feitas 500 inscrições, sendo que os primeiros 100 inscritos tiveram direito a uma camisola especial para assinalar o facto de terem sido dos primeiros a demonstrar interesse em fazer parte desta primeira edição.

Organizada pela Global Sport, a Maratona da Europa contará igualmente com uma meia maratona (21,1k), uma mini maratona (10k) e uma caminhada (5k), sendo que os percursos de todas as provas em cartaz apenas serão conhecidos na próxima semana. Ainda assim, a promessa é clara: um percurso plano, rápido e de uma beleza natural de assinalar.



Refira-se que o preço da inscrição até final do ano será de 29,9 euros, passando a 39€ entre 1 de janeiro e 28 de março e a 49€ entre 29 de março e 25 de abril. Relativamente à meia, a inscrição terá um custo inicial de 14 euros, passando a 17€ e 20€, respetivamente. As inscrições podem ser feitas no site da prova.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



