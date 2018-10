Inscrições para o MIUT esgotaram ao fim de... 14 horas

Durou pouco mais de 14 horas o período de inscrições para a edição de 2019 do MIUT... Aberto às 19 horas de sábado, no site da organização, o MIUT viu as inscrições para todas as provas do programa ficarem esgotadas pouco depois do meio dia deste domingo.

A primeira prova a esgotar foi a Maratona, uma prova com vaga para 650 participantes, que fechou a janela de inscrições duas horas e meia depois da sua abertura, logo seguida pela Ultra, com 85 quilómetros e aberta a 500 atletas, que fechou minutos depois. A Mini, de 16 quilómetros e aberta a 450 participantes, esgotou pela uma da manhã, ao passo que a última prova a esgotar foi o evento principal, o MIUT, uma prova de 115 quilómetros, com D+ de 7200.

O Madeira Island Ultra Trail (MIUT) decorre a 27 de abril, prometendo uma vez mais momentos incríveis.

