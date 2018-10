Hoka One One voltou a dominar em Kona

Tal como em 2017, a Hoka One One voltou a ser a marca mais utilizada o IronMan de Kona, no Hawaii, a prova que marca o fecho da temporada. Depois de no ano passado ter saltado para a liderança, a Hoka equipou 17,7% dos corredores, relegando para os postos seguintes a Nike (14,9%) e Asics (11,9%). Seguiram-se na lista a Saucony (11,2%) e a ON Running (7,9%), surgindo a Adidas apenas em sexto, com 7,4%.

