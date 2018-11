Autor: Alexandre Salgueiro

Mesmo sob ameaça de chuva, mais de 250 atletas participaram ontem durante a manhã no Grande Prémio de Atletismo da Guarda, a 17ª prova do calendário da Liga Allianz Running by Record que teve como ponto de partida e chegada a Rotunda do Anjo da Guarda, na Avenida de S. Miguel.

"O facto de a prova estar incluída na Liga deu mais projeção e divulgação e ajudou a duplicar o número de atletas no pelotão em relação a anos anteriores", revela Germano Cardoso, presidente da Associação de Atletismo da Guarda, que espera manter a parceria nas próximas edições até porque, assegura, "há cada vez mais gente a querer praticar atletismo e este tipo de colaborações permitem criar eventos que dão uma boa imagem da modalidade".

No plano desportivo, o internacional Paulo Gomes foi o grande vencedor, ao completar os 9.450 metros da prova com um tempo de 30 minutos e 15 segundos. Na vertente feminina o triunfo foi para Vanda Ribeiro que terminou a prova com um tempo de 37,54 minutos.

A corrida vai já na sua 42ª edição e desenrolou-se entre o sinuoso centro histórico e a zona nova da cidade, num percurso com menos declives do que em anos anteriores. "Quisemos um percurso que fosse, sobretudo, acessível a toda a gente e que também contemplasse alguns locais bonitos da cidade e os objetivos foram cumpridos", explica Germano Cardoso, que ficou satisfeito com a adesão popular à prova. "Para além do pelotão principal, que percorreu quase 10 quilómetros, tivemos inscrições em todas as categorias juvenis, que efetuaram percursos desde os 400 metros até aos cinco mil, e isso deixa-nos muito satisfeitos e dá-nos entusiasmo para os próximos eventos", remata o dirigente.

