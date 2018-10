Ghost 11 ganha versão animada

Nas últimas semanas temos trazido alguns modelos especiais desenhados a homenagear a Maratona de Nova Iorque e nesta edição mostramos mais um, agora da Brooks. Marca com muito mercado nos Estados Unidos, a Brooks decidiu lançar uma edição especial do Ghost 11, com um visual urbano, onde se destacam as cores vivas, para lá das inscrições 26.2 (referente às milhas que a maratona tem) e ainda as iniciais NYC.

