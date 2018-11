Apelidada pelos seus organizadores de Maratona mais bela e dura do Mundo, a Gerês Extreme Marathon realiza-se este fim de semana no norte do país, numa prova que promete vistas deslumbrantes e um ambiente de muita animação, mas também um percurso carregado de pontos de dificuldade elevada, algo característico daquela zona

Organizada pela Carlos Sá Nature Events, a Gerês Extreme Marathon arranca logo no sábado, com a realização da Extreme Mile (inclinação média de 35% e 525 m D+ em apenas 1 milha), num dia em que os participantes terão igualmente a possibilidade de conhecer algumas das tradições das aldeias da região.

Já para domingo está marcado o ponto alto de todo o evento, com a realização de quatro provas, desde os 42 quilómetros, em individual e estafetas, os 21 e ainda os 13, todas com partida e chegada no centro da Vila do Gerês. No total, são esperados cerca de 1500 participantes, de 11 nacionalidades, num elenco no qual se destaca a presença de Mário Elson, atleta que chega ao Gerês com vontade de vencer e ainda de bater o recorde da prova, atualmente na posse do búlgaro Mihail Lalev, com 2:48:13 horas.

