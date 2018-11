Está a chegar a época das São Silvestre e a Garmin não quis ficar fora de cena e aliou-se uma vez mais à organização da de Lisboa, onde será a patrocinadora oficial. Marca bastante conhecida no mundo dos relógios, a Garmin irá realizar uma série de atividades à margem do evento, que deverá reunir na capital lisboeta, a 29 de dezembro, mais de dez mil corredores.

"Estamos muito orgulhosos por continuarmos a ser um parceiro de confiança da organização da São Silvestre de Lisboa 2018, este ano na sua 11.ª edição, dedicada também ao ambiente e à redução da pegada ecológica. Da parte da Garmin, desejamos contribuir para um estilo de vida mais ativo e saudável e este tipo de evento permite-nos contribuir de forma ativa para esse objetivo”, disse Vanessa Garrido, diretora de marketing da Garmin Ibéria.

Entre as ações previstas está a presença no último treino para a prova, marcado para 22 de dezembro (pelas 10h00, no Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto), onde irão ser oferecidos Forerunner 35 a dois dos participantes, para lá de ações no dia da prova, nomeadamente a oferta de um Forerunner 645 a um dos participantes e ainda a presença no quilómetro 6 de um ponto de animação, assim como pela Garmin VIRB instalada no pórtico de partida, que vai permitir a produção do vídeo da partida de todos os participantes.

