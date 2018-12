Europeu de corta-mato com transmissão em direto

Os campeonatos europeus de corta-mato, que este fim de semana decorrem na cidade holanesa de Tilburg, terão transmissão em direto na RTP2, segundo deu esta quarta-feira conta a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

A transmissão tem início às 12:30 horas e prolonga-se até às 14:30 horas, com a emissão das provas de seniores femininas (12:35 horas), seniores masculinos (13:10 horas) e estafeta mista (13:55 horas).

Sub20 femininas

Mariana Machado (SCB)

Lia Lemos (MAC)

Patrícia Silva (SLB)

Laura Taborda (SCP)



Sub20 masculinos

Isaac Nader (SLB)

Duarte Gomes (SLB)

Miguel Ribeiro (SLB)

Nuno Pereira (SCP)



Sub23 femininas

Lilia Martins (JV)

Manuela Martins (MCP)

Helena Alves (UDV)



Sub23 masculinos

João Pereira (MCP)

Filipe Fialho (SLB)

Ricardo Ferreira (NLUZ)

Pedro Silva (ACPV)



Seniores femininas

Salome Rocha (SCP)

Catarina Ribeiro (SCP)

Sara Moreira (SCP)

Inês Monteiro (SCP)

Jessica Augusto (SCP)

Cátia Santos (GDE)



Seniores masculinos

Rui Pinto (SLB)

André Pereira (SLB)

António Silva (SCP)

Miguel Marques (SCP)



Estafeta Mista

Salomé Afonso (SCP)

Susana Francisco (SCP)

Paulo Pinheiro (SCP)

Emanuel Rolim (SLB)

