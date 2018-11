Ester Alves vai enfrentar a Algarviana

A atleta portuguesa Ester Alves, da Salomon Suunto Portugal, vai marcar presença na edição deste ano do ALUT(Algarviana Ultra Trail), uma prova que percorre os 300 quilómetros da rota que atravessa o Algarve interior de Este a Oeste. Com arranque marcado para quinta-feira, o ALUT marcará um desafio nunca enfrentado para Ester Alves, já que a máxima distância que até agora correu foram 170 quilómetros, distância a qual completou no Ultra Trail do Mont Blanc, em 28 horas.

De resto, refira-se que a presença de Ester Alves nesta prova tem igualmente uma importância histórica, já que será a única mulher nos 100 atletas inscritos. Caso complete os 300 quilómetros dentro do corte de 53 horas definido, a atleta da Salomon Suunto Portugal será a primeira mulher a concluir este enorme desafio que ligará Alcoutim ao Cabo de São Vicente em Sagres.

Refira-se que o corte de tempo obriga a que os atletas percorram uma média de 5,6 quilómetros por hora. Uma velocidade que parece exequível, mas que com o passar do tempo se tornará um enorme desafio.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record