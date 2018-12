Está a chegar novo Ultraboost

A Adidas mostrou esta terça-feira as primeiras imagens oficiais do novo Ultraboost, que na sua quinta versão ganha a 'alcunha' de 19 (em alusão ao ano que aí vem), confirmando aquilo que já vinha circulando nas redes sociais. De visual totalmente renovado, onde se destaca um 'upper' em malha sem costuras e o uso do adidas Primeknit 360, o novo Ultraboost promete "conforto e retorno de energia ímpares", tendo também como grande novidade a nova estrutura do contraforte do calcanhar, com a chamada Estrutura 3D.

O Ultraboost 19, com 310 g (tamanho 42 2/3 masculino) e 10mm de drop (calcanhar: 29 mm/biqueira: 19 mm), será colocado à venda no sábado, através da loja online da marca, e terá um preço de lançamento de 179 euros.

