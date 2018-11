Está a chegar a época da São Silvestre

Está a chegar a fase final do ano e, para lá da época festiva, chega também a época das tradicionais São Silvestre. São várias as que sucedem, um pouco por todo o país, sendo que na região de Setúbal e Lisboa a WeRun é responsável pela organização de três.

A 15 de dezembro decorre a primeira, com a 21.ª da São Silvestre do Sado IPS, um evento de 10 quilómetros que se desenvolve na freguesia do Sado, concelho de Setúbal, junto à Reserva Natural do Estuário do Sado, e tem partida e chegada em frente à sede da União Cultural, Recreativa e Desportiva Praiense.



Depois, já mais próximo da época festiva, a 22 de dezembro corre-se a primeira edição da São Silvestre da Baía do Seixal, pelas 18 horas, com partida e chegada na Baía do Seixal.

Por fim, já bem perto do final do ano, os Olivais recebem a 30.ª edição da sua São Silvestre, com arranque previsto para as 19 horas.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record