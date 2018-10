Escândalo em Espanha: Terceira classificada em prova afinal era um... homem

A Carrera Entre Viñedos, uma prova de 11,3 quilómetros realizada na região espanhola de La Rioja, ficou marcada por um insólito e gravíssimo caso de batota a envolver a terceira classificada, que afinal era... um homem. Reportada por vários outros concorrentes, a referida atleta acabou por ser desclassificada e o prémio foi atribuído à quarta colocada.

A situação explica-se de forma simples: ao invés de ser a própria a correr, Carolina Castresana deu o seu dorsal a um homem, que fez a prova com um registo que fazia o seu chip ser o terceiro feminino a cruzar a meta. Ao olhar para os resultados, a organização fez a atleta subir ao pódio e deu-lhe a respetiva medalha. Só que a tramóia acabou por ser 'apanhada' por um outro atleta, que através de fotos partilhadas pelas redes sociais reparou que o dorsal 889 (onde se vê o nome Catarina) foi utilizado por um homem, que posteriormente até surgiu numa foto ao lado da 'batoteira'.

Una historia de @Vdot_Spain : en la carrera @entrevinedos una tal Carolina Castresana se subió con todo su arte a recoger el 3°premio de Senior F. Eso sí, parece que presuntamente su dorsal no lo llevó ella, o eso demuestran las fotos. Debería caersele la cara de vergüenza. pic.twitter.com/PJy3tu7dg3 — Jesús Fernández (@Chuchifernandez) 30 de outubro de 2018

