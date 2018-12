Elisabete Jacinto 'acelerou' na São Silvestre Solidária

A piloto Elisabete Jacinto decidiu largar por alguns momentos os volantes e este sábado juntou-se a mais de 1600 corredores na terceira edição da Corrida São Silvestre Solidária, prova de 10 quilómetros organizada pela Brigada Mecanizada de Santa Margarida em parceria com a Câmara Municipal de Constância. Prova da qual é madrinha, juntamente com a jornalista Patrícia Matos, Elisabete Jacinto ajudou a cumprir o objetivo do evento, que permitiu angariar cerca de 5000 kg de bens essenciais que reverteram a favor da Loja Social de Constância.

No que a resultados diz respeito, Alexandre Silva venceu com autoridade, cumprindo o percurso no Campo Militar de Santa Margarida em 29:21 minutos, à frente de Youssef el Kalai (29:46) e Marco Francisco (29:50). Nas senhoras o triunfo foi para Maria José Pinto (35:12), seguida por Palmira Quinhama (37:14) e Beatriz Ferreira (37:41).

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record