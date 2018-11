Elenco de luxo na Meia Maratona de Vilamoura

A Meia Maratona de Vilamoura, que este domingo decorre integrada no Algarve Tri Run 4.0 e que faz parte do circuito Liga Allianz Running by Record, vai contar com um autêntico pelotão de luxo. Desde o elenco masculino ao feminino, são várias as figuras conhecidas que estarão em ação nas estradas algarvias, numa manhã de domingo que juntará cerca de 600 atletas entre Vilamoura e Quarteira.

No pelotão masculino destacam-se as presenças de quenianos Daniel Kipchirchir, Dismas Rotich, Daniel Rutto e Imelda Jerono, para lá dos portugueses Ricardo Ribas (Sp. Braga), José Gaspar ( Odimarq), Carlos Silva ( GDReboleira), Jorge Varela ( CA São João) e de João Fernandes ( Casa Benfica de Faro), ao passo que no feminino a grande figura é Dulce Félix. A atleta do Benfica, que dentro de duas semanas irá participar na Maratona de Valência, efetuará no Algarve a sua prova de teste final para atacar os 42,195 metros, tendo como adversárias mais diretas Ana Dias ( C asa Benfica de Faro ) e Ana Cabecinha ( Clube Oriental de Pechão).

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record