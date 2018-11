É assim que Yuki Kawauchi se prepara para a sua maratona... de maratonas

Yuki Kawauchi é um dos casos mais misteriosos do atletismo atual, pela forma pouco convencional como alinha o seu calendário, mas também pelo facto de ser um atleta amador que regista resultados de topo. Mas, então, de que forma é que este japonês, que este ano venceu a Maratona de Boston, se prepara? A resposta foi dada pelo portal 'Sweat Elite', que esta semana deu alguns detalhes sobre como é normalmente a semana de treino do atleta nipónico de 31 anos.

Semana de treinos

Segunda-feira: 18 a 20 quilómetros (5min/km)

Terça-feira: 18 a 20 quilómetros

Quarta-feira: treino de séries (10x1km ou 20x400m) ou treino de ritmo

Quinta-feira: 18 a 20 quilómetros

Sexta-feira: 18 a 20 quilómetros

Sábado: Corrida fácil

Domingo: prova

Como se pode observar, Kawauchi apenas treina uma vez por dia (normalmente faz uma média de quilómetros entre os 130 e 140 quilómetros semanais, mais aqueles que realiza ao domingo), normalmente antes de trabalhar, fazendo-se acompanhar de colegas de trabalho ou atletas universitários. Para lá da corrida, o japonês faz trabalho de ginásio em casa, através de máquinas que o próprio adquiriu.

A nutrição também tem um papel fundamental na sua performance e, para tal, desenvolveu uma bebida energética composta por água, sumo de laranja, sal e mel, a qual ingere em treinos e provas. Na noite pré-prova normalmente come três pratos de curry japonês, ainda que, quando corre fora, por vezes até se dê ao luxo de comer um hamburguer.

Com um calendário tão complexo, a recuperação também é algo muito importante. Normalmente visita um massagista e faz acupuntura uma vez por mês, sendo que todas as semanas faz também massagens com os seus colegas de treino. De resto, como parte da sua recuperação pós-prova costuma igualmente fazer tratamentos em águas termais.

