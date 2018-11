Dulce Félix vence Meia Maratona de Vilamoura

Na derradeira prova de preparação para a Maratona de Valência, Ana Dulce Félix confirmou estar a regressar à sua melhor forma, tendo este domingo vencido de forma clara a Meia Maratona de Vilamoura. A atleta do Benfica, de 36 anos, triunfou na prova da Liga Allianz Running by Record do distrito de Faro com um tempo final de 1:17:45 horas, deixando para trás Ana Cabecinha (1:21:18) e Ana Dias (1:24:27).

Já na prova masculina, a vitória foi para o queniano Ladan Wanjiku (1:07:36), à frente de Jorge Varela (1:09:28) e Augusto Costa (1:10:35).

Na mini maratona, de 12,5 quilómetros, a vitória foi para Ricardo Silva, do Sporting Clube Lagoense, com 42:49 minutos, à frente de Bruno Tita (44:49) e Cristiano Reis (45:07). Quanto às senhoras, Sandra Dias venceu com 52:59 minutos, superiorizando-se a Jamila Dionísio (56:34) e Stefanie Freiberg (58:04).

