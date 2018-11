Dulce Félix prepara Maratona de Valência no Algarve

Dulce Félix vai ser a figura de proa na Meia Maratona de Vilamoura, prova do distrito de Faro da Liga Allianz Running by Record. Regressada à competição depois de ter sido mãe, a atleta do Benfica encontra-se de momento na fase final da sua preparação para a Maratona de Valência, que decorre dentro de duas semanas, utilizando a 'meia' algarvia como teste final à sua condição física tendo em vista o ataque aos 42,195 metros, naquela que será a sua primeira maratona desde os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Recorde-se que Dulce Félix participou recentemente na Meia Maratona de Lisboa, tendo concluído a prova em 1:11:46 horas, no oitavo posto (foi a primeira não-africana).

