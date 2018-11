Dulce Félix: «Posso fazer algo engraçado em Valência»

Dulce Félix aproveitou a Meia-Maratona de Vilamoura para preparar a participação na Maratona de Valência, marcada para 2 de dezembro. "Estive longo tempo parada depois de ter sido mãe e regressei muito forte na ‘Meia’ de Lisboa, com uma marca excelente (1h11m), dando agora mais um passo no Algarve", referiu a atleta.

Em Valência "o primeiro objetivo passa por terminar a prova, pois há mais de dois anos que não faço uma maratona, e depois... a motivação é grande e talvez num dia de sorte possa fazer algo engraçado", adianta, esperançada, Dulce Félix.

Segunda classificada, a marchadora Ana Cabecinha não pôde treinar-se durante toda a semana "e só no aquecimento decidi participar, acabando por sentir-me bem, o que me deixou muito feliz".

Uma marchadora a fazer corrida "não é propriamente uma novidade e já está previsto nos nossos planos de trabalho, pois ajuda a trabalhar outros músculos e a resistência. Já aqui venho há três anos".

Ana Dias fechou o pódio e queixou-se de "algumas dores, devido a uma lesão que não está curada" e mostrou-se "feliz por participar numa excelente competição".

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record