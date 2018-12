Dulce Félix e Ricardo Ribas no último treino da São Silvestre de Lisboa

Depois das presenças dos triatletas Melanie Santos e João Pereira no primeiro treino e de Jéssica Augusto e Hermano Ferreira no segundo, Dulce Félix e Ricardo Ribas são os atletas escolhidos para orientar o derradeiro apronto tendo em vista a São Silvestre de Lisboa, tradicional prova do calendário nacional que decorre no dia 29 de dezembro. O treino, promovido pela HMS Sports, irá decorrer já este sábado, pelas 10 horas, no Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto, sendo que no final irão ser sorteados por entre todos os participantes dois exemplares do relógio Forerunner 35 da Garmin.

De resto, refira-se que a conferência de imprensa de lançamento da prova está marcada para dia 28, pelas 11h30, na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho, na qual estarão presentes Jéssica Augusto, Dulce Félix, Samuel Barata, João Pereira, Melanie Santos, Hermano Ferreira, Ricardo Ribas e Ercília Machado.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



