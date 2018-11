Dulce e Wanjiku brilharam na Meia Maratona de Vilamoura

Autor: Armando Alves

O queniano Ladan Wanjiku, em masculinos, e Dulce Félix, em femininos, foram os grandes vencedores da Meia-Maratona de Vilamoura, competição inserida na Liga Allianz Running by Record e disputada na manhã de ontem. Num e noutro caso tudo se decidiu bem cedo, com os vencedores a granjearem vantagem crescente sobre a concorrência.

No final da primeira das duas voltas ao magnífico percurso traçado nos arruamentos de Vilamoura e Quarteira já Wanjiku e Dulce estavam confortavelmente instalados no comando, que, num e noutro caso, nunca chegou a ser seriamente ameaçado.

Nos homens, o português mais cotado à partida era Ricardo Ribas, que recentemente trocou o Benfica pelo Sp. Braga, mas o fundista não se sentiu bem e viria a desistir ainda no decurso da primeira volta. Jorge Varela, que venceu a primeira edição da Meia-Maratona de Vilamoura, aproveitou para ser o melhor luso.

No sector feminino, e sem estrangeiras com marcas de relevo entre as inscritas, foram três referências do atletismo nacional a compor o pódio, com Dulce Félix, a incontestável vencedora, ladeada por Ana Cabecinha e Ana Dias.

A chuva deu uma trégua e não fez a sua aparição, mas a humidade era muito elevada e vários atletas queixaram-se das dificuldades daí resultantes.

Refira-se que na Mini-Maratona, disputada paralelamente, saíram vencedores Ricardo Silva, do Sporting Lagoense, nos homens, e Sandra Dias, nas senhoras.

