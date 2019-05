José António Jesus: «Fizemos com entusiasmo»

06MAI 00h54

José António Jesus, presidente da Câmara de Tondela, também estava satisfeito. "Fizemos esta prova com gosto e entusiasmo, com a satisfação de ver o papel que está assumir o calendário regional, que ganhou dimensão e isso é um estímulo muito forte para enraizarmos este evento como um dos maiores na nossa região."



O edil gostou ainda da adesão. "Sentimos uma mobilização forte nas pessoas, que mostraram vontade de participar. Tudo isto tem a ver com a qualidade da organização, bem como um percurso fantástico."