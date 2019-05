Meia Maratona de Tondela: Haverá novidades para 2020

06MAI 00h53

Concluída a edição 2019, a organização prepara já a ?Meia? de 2020, com Pedro Tavares a garantir novidades, que serão divulgadas em breve, bem como a data, mas adiantou que haverá uma alteração no percurso da ?Mini? e da Caminhada, uma vez que a Meia-Maratona tem o percurso oficializado pela FPA por mais 2 anos. "A ?Mini? e a Caminhada vamos tentar que passem nalgumas zonas do território", afirmou Pedro Tavares, garantindo, contudo, "outras surpresas". "Já temos algumas ideias para promover algumas alterações, haverá novidades para apresentar e a data já está definida", afirmou.

A edição 2019 "foi magnifica e bateu recordes de participação, com mais de 2500 participantes. As pessoas divertiram-se, participaram e desfrutaram deste território fantástico", afirmou Pedro Tavares, satisfeito, porque também em termos organizativos "tudo funcionou em pleno, sem falhas de maior, e os horários foram cumpridos".

O responsável pela organização mostrou-se, também, agradado com o aumento do número de participantes. "Quando começámos a preparar a prova pensámos que 2500 participantes seria um número aceitável, mas é verdade que foi ultrapassado. Num território do interior, de média dimensão, esta Meia-Maratona é um grande sucesso. São 12 meses de trabalho e sentimo-nos compensados", afirmou Pedro Tavares.



