Aurora Cunha: «É um orgulho ser madrinha desta prova»

06MAI 00h59

A antiga atleta olímpica, Aurora Cunha, foi a madrinha da prova e deixou elogios à organização e participantes. "É importante ter um Portugal ativo e estimar a saúde. Tondela está de parabéns e toda a organização, na pessoa do diretor da prova, Pedro Tavares, também por trazer até esta região um evento desta natureza. Uma palavra especial e de carinho para todas as instituições que beneficiam com esta prova. É importante que estes eventos tenham esta mais-valia da solidariedade. Parabéns a todos os participantes, mas também a todos os patrocinadores que apoiam esta prova."

Aurora Cunha enalteceu, depois, o aumento de pessoas a praticar desporto. "Há cada vez mais gente a correr e a caminhar do que havia quando comecei. A prova disto foram os mais de 2500 participantes que aqui estiveram. É um orgulho enorme ser madrinha desta prova."