Bruno Paixão e Carla Martinho vencem Meia Maratona de Tondela

05MAI 13h24

Bruno Paixão e Carla Martinho venceram este domingo a Meia Maratona de Tondela - Ecopista do Dão / A corrida da Natureza, a primeira prova da temporada da Liga Running Record, ao superiorizarem-se com grande vantagem para toda a concorrência.



Bruno Paixão, do Beja Atlético Clube, triunfou com 1:06:58, superando Youssef Kalai (1:08:42) e Hermano Ferreira (1:08:51). Quanto a Carla Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda, venceu com 1:19:16, relegando para o segundo posto Joana Fonseca (1:20:39) e Joana Nunes (1:26:53).



Para lá da meia maratona, realizou-se também uma prova uma mini maratona, de 11 quilómetros, com José Figueiredo a vencer com 39:05 minutos, à frente de Manuel Branquinho (40:49) e José Ramalho (41:19). Nas senhoras a vitória foi para Diana Sousa (45:48), com Célia Alves a ser segunda (50:16) e Sofia Romão terceira (52:49).



