Meia Maratona de Tondela: Depois de correr... vá à bola

03MAI 11h55

Correr pela manhã e ver futebol um jogo da Liga NOS ao vivo pela tarde - de forma gratuita! O que lhe parece este programa para o próximo domingo? Pois bem, saiba que é esse mesmo o plano proposto para quem está inscrito na Meia Maratona de Tondela, a prova que marca o regresso da Liga Running Record, já que a organização da prova se aliou ao Clube Desportivo Tondela para ajudar a encher o Estádio João Cardoso no duelo com o Santa Clara, mas também para proporcionar um dia diferente a todos aqueles que se decidirem desafiar nos 21 quilómetros.



Para ter acesso ao encontro, os corredores terão apenas de se apresentar na porta 3 do Estádio João Cardoso munidos do respetivo dorsal da prova.



Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com