Cerveira Sky Race define campeões nacionais

02MAI 19h07

Os exigentes trilhos montanhosos de Vila Nova de Cerveira são o cenário escolhido para, este sábado dia 4 de Maio, na Cerveira Sky Race decidir quem serão os campeões nacionais da modalidade, numa prova de 22 quilómetros do calendário de Skyrunning da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e que também pontua para a Portugal Series, "ranking" maior da modalidade e para a Taça de Portugal de Skyrunning e troféu da Juventude (sub-23).

Num evento que também terá englobada a Cerveira Sky Marathon, prova mais longa, de 52 quilómetros, será desta vez a corrida mais curta que reúne maiores atenções, tendo em conta a atribuição do título nacional da especialidade.

José Alcobia, Diretor de Prova faz uma descrição sumária do percurso que torna esta corrida uma das mais exigentes do calendário nacional: "A primeira parte do percurso, os oito quilómetros iniciais, é onde se cumpre mais de metade do desnível da prova, com 1000 metros positivos. É também a parte mais rochosa, mais árida e exposta. É um percurso muito exigente até para os padrões da modalidade."

Entre os nomes mais cotados, Romeu Gouveia, vencedor do ano passado e campeão nacional em título, é aquele mais vezes apontado como o favorito num pelotão em que também estarão nomes como os de Ricardo Gouveia, Bruno Silva e Mário Elson.

E Romeu Gouveia, de 21 anos, vai a Vila Nova de Cerveira com um plano assumido: ganhar.

"A Cerveira Sky Race é uma prova de que gosto muito e o facto de esta decidir o título é uma feliz coincidência. São 22 quilómetros com a maior parte do desnível positivo logo à partida e isso adapta-se bem às minhas características. São quatro subidas rápidas em que tenho de atacar e depois saber gerir até ao fim", refere o corredor nascido em Tábua e estudante universitário de Desporto de Natureza em Rio Maior.

Tucha Negri, uma grávida cheia de força

No sector feminino, Marisa Vieira, Lúcia Franco e a vencedora da ultra sky marathon na edição de 2018, Tuxa Negri, são os nomes a apontar, embora Negri assuma que vai "passear" devido à sua condição de grávida de 6 meses.

A gravidez em estado avançado de Tuxa Negri suscita alguma curiosidade que a própria desvaloriza: "O ano passado ganhei os 50 quilómetros e considero esta uma prova muito bonita e muito dura. Este ano, como estou grávida de seis meses, vou apenas passear, divertir e aproveitar. Há muita falta de informação a respeito do desporto na gravidez mas enquanto treinadora de ultramaratonas e atleta sei muito bem que é mais benéfico para o bebé ter uma mãe saudável e em forma."

A Cerveira Sky Race terá o tiro de partida às 09h00 em Vila Nova de Cerveira, onde também se conclui dentro do tempo limite de oito horas.