Jovem etíope ficou a um centésimo do recorde do Mundo da milha

Foi mesmo por uma unha negra (a imagem acima denuncia-o...). O jovem etíope Yomif Kejelcha falhou esta madrugada o recorde do Mundo da milhar indoor por apenas 1 centésimo de segundo, ao correr a prova nos NYRR Millrose Games em 3:48.46 segundos.



Com este falhanço sobre a linha de meta - há quem diga que faltou a Kejelcha inclinar-se um pouco antes da passagem da fita... - o recorde mundial da milha indoor segue na posse do lendário Hicham El Guerrouj (desde 1997).



Quanto a Kejelcha, sobe diretamente ao segundo posto da hierarquia histórica na milha, sendo praticamente certo que no futuro irá tentar de novo quebrar este máximo. Até porque os seus 21 anos ainda lhe permitem sonhar... e muito.



De resto, de notar que o jovem etíope melhorou em mais de três segundos o seu tempo no espaço de três semanas - tinha como recorde pessoal 3:51.70 minutos.



