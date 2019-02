Cátia Azevedo foi segunda nos 400 metros em Gent

09FEV 22h01

A atleta Cátia Azevedo esteve ausente dos Campeonatos de Portugal para participar nos 400 metros do Meeting de Gent, na Bélgica, no qual foi segunda classificada.



A sportinguista, que persegue a marca de qualificação para os Europeus de Glasgow, ficou em segundo lugar na sua série, correndo em 53,85 segundos, perdendo com a belga Camille Laus (53,20).



Cátia Azevedo tem como melhor este ano a marca de 53,63 segundos, a três centésimos da qualificação para os Europeus.