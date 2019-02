Os números do incrível recorde de Julien Wanders

08FEV 20h27

Novo recordista europeu da meia maratona, um recorde que juntou ao que já tinha nos 10 quilómetros, o suíço Julien Wanders entrou esta sexta-feira para a história graças a uma atuação brilhante na Meia Maratona de Ras Al Khaimah, onde deixou para amostra vários registos estatísticos que prometem dar que falar. Abaixo pode consultar alguns deles, recolhidos pelo jornal francês 'L'Equipe'.



5 - Julien Wanders é o quinto europeu a correr uma meia maratona abaixo da hora, depois de Mo Farah (59:32), Sondre Nordstad Moen (59:48), Kaan Kigen Ozbilen (59:48) e Fabian Roncero (59:52)



3 - Numa só prova, Julien Wanders bateu três recordes da Europa. Para lá da meia, superou os recordes de Mo Farah nos 15 km (41:56 contra 42:03) e dos 20 km (56:03 contra 56:27)



1 - Julien Wanders é o primeiro atleta não africano a conseguir uma performance deste nível. À sua frente estão agora 28 quenianos, 7 etíopes, 1 eritreu e 1 bahraini. O melhor até agora era o brasileiro Marilson dos Santos, que em 2007 correu a distância em 59:33



21.38 - Foi esta a velocidade média (em km/h) que Julien Wanders teve de imprimir para conseguir o seu recorde europeu, a uma média de 2:48:41 minutos por quilómetro.



4 - Esta foi apenas a quarta meia maratona oficial que Julien Wanders correu, depois de Milão (2017), Barcelona (2018) e nos Mundiais de Valência (2018)



27:54 - O tempo de passagem aos 10 quilómetros, apenas 10 segundos mais lento do que o tempo final de Mo Farah no anterior recorde dessa distância, fixado pelo britânico em 2010 (e que Wanders já bateu por duas vezes)



2:37 - O seu quilómetro mais rápido durante a Meia Maratona de Ras Al Khaimah.



Parciais durante a prova



5km: 14:13'

10km: 28:11 (13:58)

15km: 41:56 (13:46)

20km: 56:03 (14:08)

21km: 59:13





Progressão na distância



2017 (Milão): 1:01:43

2018 (Barcelona): 1:00:09'

2018 (Valência): 1:01:03

2019 (Ras Al Khaimah): 59:13





