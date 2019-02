Raidel Acea bate recorde português dos 400 metros em pista coberta

08FEV 19h58

O atleta Raidel Acea bateu esta sexta-feira o recorde de Portugal dos 400 metros em pista coberta, ao vencer a segunda série da disciplina com a marca de 46,74 segundos, no decorrer do Meeting de Madrid.



O corredor do Benfica, cubano de nascimento e naturalizado português desde 2017, viajou para a capital espanhola em busca de melhorar o seu recorde pessoal e terminou com a marca de 46,74 segundos, derrotando Kennedy Luchembe, da Zâmbia (46,92) e Karol Zalewski, da Polónia (46,99).



Com esta marca, Raidel Acea supera o anterior recorde de Portugal (46,80 segundos), que pertencia a Carlos Silva, do Benfica, desde 18 de fevereiro de 1998.