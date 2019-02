Edição deste ano da Corrida do Benfica já tem data marcada

08FEV 17h35

A Corrida Benfica - António Leitão, que este ano vai para a sua 14.ª edição, já tem data marcada. A prova tradicional dos encarnados vai realizar-se a 7 de abril e manterá o aspeto simbólico, na homenagem a António Leitão, assim como o percurso, que será de 10 quilómetros com passagem pelo interior do Estádio da Luz.



Dulce Félix, Samuel Barata e a juvenil Beatriz Mendes foram as caras escolhidas pelo clube encarnado para destacar a prova, um evento para o qual todos estão já entusiasmados.



Dulce Félix



"Vai ficar sempre na história do Benfica. É o dia em que vamos praticar a nossa modalidade e aproveitamos para homenagear o nosso querido Leitão, que ficará para sempre na nossa memória"



Samuel Barata



"É uma forma diferente de praticar desporto e de estar dentro do Estádio da Luz com a Família Benfiquista que não num jogo de futebol. Para mim é um orgulho. Que seja um dia espetacular como tem sido nos últimos anos e que as pessoas venham participar, correr e festejar o Benfica"



Beatriz Mendes



"É sempre um orgulho fazer parte desta corrida, praticar atletismo no Sport Lisboa e Benfica e fazer parte do cartaz ao lado destes grandes atletas"



De notar que em 2018 a vitória foi para Rui Pinto, com 30:28, ao passo que nas senhoras o triunfo foi de Silvana Dias, com 37:09.



