Julien Wanders pulveriza recorde da Europa da meia maratona

Já aqui ontem tínhamos 'avisado' e Julien Wanders cumpriu. O atleta suíço, de 22 anos, é o novo recordista europeu da meia maratona, com 59:13, destroçando por completo o anterior recorde, que pertencia desde 2015 a Mo Farah (59:32, conseguido em Lisboa). E mesmo tendo batido o recorde europeu e ter melhorado em 48 segundos o seu máximo pessoal (tinha 60:01 do ano passado), o helvético foi apenas... quarto na Meia Maratona de Ras Al Khaimah, disputada nos Emirados Árabes Unidos.



A vitória foi para o queniano Stephen Kiprop, com um recorde pessoal de 58:42, à frente dos etíopes Abadi Hadis (58:44) e Fikadu Haftu (59:08), tudo isto numa prova em que os onze primeiros conseguiram cruzar a linha de meta abaixo da hora de prova. Uma loucura! De resto, de notar que Kiprop, com este tempo, passa a ser o sexto mais rápido de sempre da história da meia maratona, a 24 segundos do recorde de Abraham Kiptum.



Já na prova feminina houve também espectáculo, com a etíope Senbere Teferi a vencer ao sprint no duelo com a compatriota Netsanet Gudeta, fixando com o seu registo de 1:05:45 um novo recorde nacional. A fechar o pódio ficou Zeineba Yimer, que cruzou a meta apenas um segundo depois do duo da frente.



