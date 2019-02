Julien Wanders vai tentar quebrar recorde europeu da meia maratona

Depois de em outubro ter fixado o novo máximo europeu dos 10 quilómetros - um registo que melhoraria em dezembro -, o suíço Julien Wanders está disposto a juntar mais um recorde ao seu registo, o da meia maratona. A primeira tentativa será feita já esta sexta-feira, na Meia Maratona de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, onde o jovem de 22 anos vai entrar em ação com os 59:32 de Mo Farah sob ponto de mira - um registo conseguido pelo britânico em Lisboa, em 2015.Para o conseguir, Julien Wanders terá de melhorar em 38 segundos o seu atual recorde, fixado no ano passado em Barcelona, quando correu para novo recorde europeu Sub-23 em 1:00:09. A sua evolução recente, nomeadamente nas provas de dez quilómetros, dão-lhe a confiança para tentar fazer história nos EAU, onde como seria de esperar terá a seu lado um elenco recheado de talento, com 13 atletas com sub-1:00 na meia.Refira-se que, se conseguir mesmo o novo recorde europeu da meia, Wanders vai confirmar-se como uma espécie de 'ladrão' dos recordes de Mo Farah, já que o dos 10 quilómetros que bateu no ano passado pertencia precisamente ao atleta britânico, que agora como se sabe é estrela nas maratonas.Abadi Hadis, 58:44 de recorde pessoalJorum Okombo, 58:48Alex Korio, 58:51Daniel Kipchumba, 59:06Stephen Kiprop, 59:21Fikadu Haftu, 59:22Amedework Walelegn, 59:22Edwin Kiprop Kiptoo, 59:28Abel Kipchumba, 59:29Lelisa Desisa, 59:30Morris Gachaga, 59:36Mule Wasihun, 59:44Kaan Kigen Ozbilen, 59:58Contacte-nos através do email: