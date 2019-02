Wings for Life World Run: Está na hora de correr por aqueles que não podem

07FEV 19h06

Já estão abertas as inscrições para a sexta edição da Wings for Life World Run, uma prova organizada pela Red Bull que visa unir o planeta numa corrida por aqueles que não podem, tendo como objetivo apoiar a investigação da cura das lesões na espinal medula.



Agendada para 5 de maio, a Wings for Life World Run poderá ser corrida numa das doze localizações escolhidas pela marca - Sunrise (Flórida, Estados Unidos), Taichung (Taiwan), Izmir (Turquia), Zug (Suíça), Pretória (África do Sul), Poznan (Polónia), Munique (Alemanha), Kakheti (Geórgia), Zadar (Croácia), Rio de Janeiro (Brasil), Melbourne (Austrália) e Viena (Áustria) - ou então em qualquer canto do planeta, através da aplicação, que permite registar os quilómetros esteja onde estiver.



Em Portugal, por não estar entre as cidades escolhidas para receber a prova física, os interessados terão de correr através da aplicação, pagando os 15 euros da inscrição, dos quais 100% da verba será direcionado para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula). A corrida no nosso país arranca às 12 horas.



Uma meta... em movimento



Todo o conceito desta corrida é diferente do habitual, até mesmo na meta. É que, ao contrário das provas normais, que têm um objetivo fixo, na Wings for Life World Run possui uma meta móvel, um carro que persegue os corredores e os elimina assim que os ultrapassa. O arranque é feito de forma lenta, mas com o passar dos quilómetros vai ganhando velocidade e, aí, naturalmente se torna mais difícil acompanhar o ritmo. O recorde atual, refira-se, está nuns inscríveis 89,95 quilómetros.



De notar que no site oficial da prova poderá efetuar o cálculo do tempo que terá de fazer para atingir determinada marca de quilómetros, sabendo de antemão que quanto mais quilómetros quiser correr... mais rápido terá de ser. E por falar em rapidez, refira-se que a portuguesa Vera Nunes defende o título feminino conquistado no ano passado, quando correu 53,78 quilómetros em Munique.



Conceito de sucesso



O sucesso do conceito está bem patente nos números que não enganam. Em cinco edições participaram mais de meio milhão de pessoas de 193 nacionalidades, permitindo com o valor das suas inscrições dar um impulso importante na investigação para tornar possível a cura das lesões na espinal medula. Tanto que recentemente se deram passos importantes nesse sentido, nomeadamente pela descoberta revelada em novembro do ano passado pelos professores Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch, que deram a conhecer os entusiasmantes resultados do teste clínico STIMO (Stimulation Movement Overground), onde um paciente com uma lesão parcial da espinal medula andou pela primeira vez em sete anos.