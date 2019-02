Português completou desafio das sete maratonas em dias consecutivos

07FEV 12h10

O português João Neto completou esta madrugada um dos desafios mais complexos do mundo da corrida, ao chegar ao final do World Marathon Challenge. Ao todo, o empresário português de 52 anos correu sete maratonas (o equivalente a 295,3 quilómetros) em dias consecutivos... em sete continentes.



A aventura começou na Antártida, onde João Neto correu os 42,195 quilómetros em 5:41:48 horas. Seguiram-se África (5:06:24), Austrália (5:26:19), Ásia (4:57:21), Europa (5:49:46), América do Sul (4:44:48) e, por fim, a América do Norte, prova da qual ainda não há resultados publicados.



Ao todo, o português percorreu os quase 300 quilómetros em praticamente um dia e meio, ficando a mais de 13 horas do vencedor, o norte-americano Michael Wardian, que completou o desafio numas impressionantes 21 horas. Wardian, refira-se, foi o mais rápido em todas as maratonas, fazendo cinco delas abaixo das três horas - a sua 'pior' foi a da Antártida, onde fez 3:16:43.



Já nas senhoras a vitória foi para a britânica Susannah Gill, que venceu após uma luta titânica com a dinamarquesa Kristina Schou Madsen.



