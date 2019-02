Emanuel Rolim consegue marca de qualificação para os Europeus de pista coberta

06FEV 20h20

Emanuel Rolim correu esta quarta-feira os 1.500 metros do Meeting de Torun, na Polónia, superando a marca de qualificação para os Europeus de pista coberta, que se realizarão em Glasgow, no mês de março.



O atleta do Benfica aproveitou o excelente comboio da prova de 1.500 metros no meeting polaco, passou por algumas dificuldades, mas conseguiu ainda terminar em sétimo, com a marca de 3.43,39 minutos (melhor marca portuguesa do ano), superando a marca de qualificação para Glasgow.



O vencedor da prova foi o campeão mundial de pista coberta, o etíope Samuel Tefera, com 3.35,57 (recorde pessoal e melhor marca mundial do ano), derrotando o polaco Marcin Lewandowski, que fez 3.36,50, recorde nacional da Polónia.



Nas restantes provas, destaque para o triunfo de Orlando Ortega, de Espanha, nos 60 metros barreiras (7,49 segundos), igualando a melhor marca mundial do ano (quinta vitória em cinco provas), para o triunfo da líder mundial do ano nos 60 metros, a polaca Ewa Swoboda, com 7,15 segundos, à frente da vice-campeã mundial de 100 e 200 metros, a costa-marfinense Marie Josée Ta Lou (7,16 segundos) e o despique nos 800 metros, com a etíope Habitu Alemu, (1.59,49 minutos) a derrotar a britânica Laura Muir (1.59,50).