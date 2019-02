Asics Gel-Fuji Trabuco chega à sétima geração

05FEV 19h25

Marca habitualmente conhecida pelos seus modelos de estrada, a Asics tem também um modelo de referência voltado para o trail, o Gel-Fuji Trabuco, que este ano chegou à sua sétima versão. Lançado recentemente no nosso país, o Gel-Fuji Trabuco 7 surge totalmente renovado, prometendo ao corredor condições ideais para "enfrentar qualquer terreno de forma segura, cómoda e eficiente".



Com o composto ASICS Grip na sola a surgir como grande novidade - segundo a Asics irá dar uma "aderência superior sem sacrificar a durabilidade" -, o Gel-Fuji Trabuco 7 conta com a tecnologia GEL na parte traseira e ainda dispõe de FlyteFoam na meia sola.



Tem um peso de 335 gramas no modelo 42,5 masculino e 300g no 38 feminino, conta com um drop de 8 mm (12/20 e 11/19), e tem um preço de venda sugerido de 140€ (versão sem GT-X) e de 150€ (com GT-X) - poderá ser encontrado nas principais lojas físicas da marca e também na sua loja online.



