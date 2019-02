Evelise Veiga perto da qualificação para os Europeus

04FEV 22h31

Evelise Veiga foi esta segunda-feira segunda no salto em comprimento no Folksam Meeting, em Satrahall, Estocolmo, ficando a dez centímetros dos mínimos para os Europeus de pista coberta.



A atleta do Sporting saltou 6,40 metros, recorde pessoal, ascendendo a terceira melhor portuguesa de sempre, depois da recordista nacional Naide Gomes (7,00 metros) e igualando a marca de Shaina Mags.



Evelise, que fica perto da marca de qualificação para os Europeus de pista cberta, que se realizarão em Março, em Glasgow, perdeu com a sueca Kahddi Sagnia, sexta classificada nos mundiais de pista coberta de 2018, que saltou 6,64 metros.



No mesmo meeting, correu o sportinguista Miguel Moreira, que foi segundo classificado na série B, com a marca de 1.53,38 minutos, perdendo com o dinamarquês Christian Clausen (1.52,29).