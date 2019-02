Francisco Belo sobe ao pódio em Praga

01FEV 20h05

Francisco Belo abriu esta sexta-feira a época internacional com um terceiro lugar na prova de lançamento do peso no Meeting Hvezdy V Nehvizdech, na República Checa, ficando a 79 centímetros da qualificação para os Europeus de pista coberta.



O atleta do Benfica conseguiu um lançamento de 19,46 metros, ao seu quinto ensaio, sendo esta a segunda marca portuguesa deste ano.



Nesta prova, o vencedor foi Mesud Pezer, da Bósnia Herzegovina, quinto no mundial de pista coberta de 2018, que lançou 20,70 metros, com o jamaicano O'Dayne Richards, medalha de bronze nos Mundiais de 2015, a ficar em segundo lugar com a marca de 20,68.