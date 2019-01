Eleonor Tavares segunda no Meeting de Reims

30JAN 22h08

A atleta portuguesa Eleonor Tavares foi esta quarta-feira segunda classificada na prova de salto com vara do Meeting de Sacres, em França, obtendo a melhor marca portuguesa do ano.



Eleonor Tavares, que vive e treina em França, saltou 4,27 metros, a melhor marca portuguesa do ano, perdendo apenas com a jovem (19 anos) chinesa Chen Qiaoling, campeã asiática de 2017, que também saltou 4,27, mas com uma segunda melhor marca do que a portuguesa.



No mesmo meeting, o sportinguista Ancuian Lopes foi quinto classificado na final dos 60 metros (6,82 segundos), prova em que o vencedor foi o francês Keny Blecourt (6,62 segundos), que melhorou o seu recorde pessoal em 27 centésimos.



Nos 60 metros barreiras, o sportinguista Rasul Dabo não conseguiu melhor que 8,16 segundos, longe dos 7,99 já conseguidos esta época. A final venceu o norueguês Vladimir Vukicevic (7,77), prova em que o campeão europeu dos 110 metros barreiras, o francês Pascal Martinot-Lagarde, foi apenas terceiro (7,91), passado ainda pelo indiano Siddhanth Thingalaya (7,81).