Portugueses vão tomar Sevilha de assalto

Portugal voltará a estar bem representado na Maratona de Sevilha, uma prova que ano após ano atrai centenas de corredores àquela cidade andaluza. Localizada perto da fronteira com o nosso país e também uma cidade bastante interessante do ponto de vista cultural, Sevilha irá receber dentro de menos de três semanas, a 17 de fevereiro, mais de 700 atletas portugueses. Pelo menos é esse o número de atletas inscritos até ao momento, de acordo com dados apontados pela organização.



Portugal é mesmo o país estrangeiro mais representado no pelotão da prova espanhola, que até ao momento tem já cerca de 12 mil atletas inscritos. Dessa dúzia de milhar de inscritos, cerca de 3200 são estrangeiros (estão representados 80 países), sendo que 21% desses atletas de outros países são provenientes do nosso país. Logo a seguir a Portugal surge França e Grã-Bretanha, ambos com cerca de 500 corredores, a Itália, com 340, e Holanda, Bélgica e Alemanha, com mais de 100.



Uma vez mais Gold Label da IAAF, a Maratona de Sevilha deste ano contará com novidades no que ao percurso diz respeito, já que desta feita a meta será localizada no centro da cidade e não no Estádio La Cartuja.



