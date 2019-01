Já abriram as inscrições para a Meia Maratona de Setúbal

30JAN 18h30

Já estão abertas as inscrições para a Alegro Meia Maratona de Setúbal, uma prova que decorre a 5 de maio, no Dia da Mãe, e que tal como no ano passado irá contar com passagem pelas principais ruas da cidade e pela desafiante Serra da Arrábida, onde os corredores poderão também observar vistas absolutamente deslumbrantes. Refira-se que no programa consta também a Corrida das Famílias, uma prova de 5,5 km efetuados apenas no centro de Setúbal.



As inscrições podem ser feitas no site oficial da prova, onde os interessados podem igualmente já consultar os percursos e todo o tipo de informações relevantes sobre o evento.



Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record