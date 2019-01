Reveladas as medalhas da Maratona de Madrid

30JAN 18h20

Prova que habitualmente costuma contar com boa presença portuguesa, a organização da Rock 'n' Roll Maratona de Madrid anunciou esta terça-feira as medalhas que irão ser entregues aos corredores que concluírem as três provas que compõem o programa (10k, meia maratona e maratona).



Tal como no ano passado, a organização da prova madrilena, que se realiza a 28 de abril, esmerou-se neste particular e criou três medalhas imponentes, onde são bem visíveis alusões a vários símbolos da cidade. Refira-se que, tal como nos últimos anos, a dimensão das medalhas é proporcional à distância das provas, sendo a dos 42k a maior de todas.



