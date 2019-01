Joma lança o inovador Storm Viper

28JAN 18h32

A Joma, uma das marcas de desporto espanholas mais bem sucedidas, lançou recentemente o seu modelo mais vanguardista em termos de design, o Storm Viper, uma sapatilha relativamente leve que conta com a plataforma de meia-sola Rebound, patenteada pela marca do país vizinho.



Indicado para corredores de peso médio com pisada neutra ou pronadores leves, os Storm Viper respondem muito bem em treinos curtos e até mesmo em competições de longa distância, tendo como "princípio básico fornecer amortecimento máximo e aproveitar o retorno de energia para impulsionar o passo, dois fundamentos que são alcançados usando o sistema Rebound".



Com 263 gramas e um drop de 12mm, a Storm Vuper é a sapatilha mais leve da coleção de running da Joma, sendo que para lá de leve promete também bastante conforto, graças a um forro interno macio e um acabamento que que evita o atrito. Tem um preço de lançamento de 90 euros.



Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record