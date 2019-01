Egoísmo Positivo fez história na Corrida do Adepto

28JAN 18h22

A terceira edição da Corrida do Adepto, que se realizou no sábado, horas antes da disputa da final da Allianz Cup, entrou para a história do atletismo em Portugal devido à presença do movimento Egoísmo Positivo, que com 362 participantes fixou o novo recorde de equipa mais numerosa inscrita numa prova da modalidade em Portugal.



O movimento, do qual Record já deu amplo destaque, reuniu na cidade de Braga 203 participantes na corrida de 10 quilómetros e 159 na caminhada, tendo recebido depois da prova uma placa por parte da Liga Portugal a assinalar o feito alcançado.





Refira-se que esta foi a terceira prova na qual o Egoísmo Positivo esteve presente, depois da Meia Maratona do Porto e da Family Race da Maratona do Porto. Nos planos, conforme referiu a Record um dos fundadores, Daniel Oliveira, está a expansão do projeto para Sul do país, nomeadamente em provas lisboetas.

