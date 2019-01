Dulce Félix quinta em crosse italiano

27JAN 16h57

A portuguesa Dulce Félix foi este domingo quinta colocada no crosse italiano Cinque Mulini, uma prova tradicional do calendário italiano, que este ano se correu com... neve.



Segunda colocada em 2015, a atleta do Benfica sai de Itália como a segunda melhor europeia, ao ficar atrás do trio de africanas composto pelas etíopes Winfred Mutile Yavi (entretanto naturalizada cidadã do Bahrain) e Adanech Anvesa Feysa e pela queniana Gloria Chebiwatt Kite, e pela italiana Nadia Battocletti.



Nas redes sociais, Dulce Félix mostrou-se contente pelo registo alcançado. "Escolhi Itália para regressar ao Cinquemullini, um crosse muito competitivo com um nível de excelência para testar os meus limites neste momento. Estou super satisfeita com a minha classificação onde consegui a quinta posição resta-me continuar a trabalhar para continuar a crescer de forma. Rumo ao meu objetivo", escreveu a atleta de 36 anos no Instagram.





Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record