Atleta da Adidas no Dubai com... umas Vaporfly 4%

Já aqui lhe trouxemos os registos incríveis que se verificaram na Maratona do Dubai, nomeadamente do etíope Getaneh Molla, onde o atleta de 25 anos fixou a mais rápida estreia de sempre, com 2:03:34 horas, ou o terceiro tempo feminino mais rápido de sempre, conseguido pela queniana Ruth Chepngetich (2:17:07), mas a prova dos Emirados Árabes Unidos trouxe-nos também um momento algo insólito.



É que Herpasa Negasa, o segundo classificado da prova, tornou-se tema de conversa nos fóruns especializados por causa da sua indumentária algo estranha. Atleta patrocinado pela Adidas, o etíope estava totalmente equipado pela marca germânica... menos no calçado. Aí tinha as 'máquinas' que têm sido utilizadas pelos mais recentes vencedores das maratonas mais importantes do Mundo, as Nike Vaporfly 4%. Negasa bem tentou esconder o símbolo da Nike, mas a forma das sapatilhas denunciou a presença de material 'suspeito'.



De resto, ainda que não seja uma prova de que as Vaporfly 4% ajudem mesmo a correr mais rápido, refira-se que Negasa melhorou em mais de cinco minutos o seu anterior recorde, subindo de forma incrível ao top-10 dos mais rápidos de sempre, com 2:03:40.





This is awkward! Herpassa Negasa who was a 2:09:14 runner, today runs 2:03:40 for 2nd at the Dubai Marathon. He is wearing an Adidas uniform but wore the Nike Vapourfly 4% painted over. ???

Shoes obviously are worth risking it all for! pic.twitter.com/iWUYVXmHe3 ? Lee Troop (@runtroopy) January 25, 2019

