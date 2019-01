Marta Onofre quarta no salto com vara em 'meeting' na Nova Zelândia

26JAN 15h50

A recordista portuguesa de salto com vara, Marta Onofre, obteve este sábado o quarto lugar no 'meeting' Potts Classing, que se realizou em Hawkes Bay, na Nova Zelândia.



A atleta do Sporting, que se encontra a estagiar na Nova Zelândia há cerca de duas semanas, abriu a temporada com 4,01 metros.



Triunfou a neo-zelandesa Eliza McCartney, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio'2016, com 4,85 metros, igualando a melhora marca mundial do ano, da russa Anzhelika Sidorova.



Na prova masculina, Diogo Ferreira, também recordista de Portugal, não conseguiu nenhum salto válido, numa prova conquistada pelo finlandês Thomas Weksten (5,21 metros).